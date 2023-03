Zofia Zborowska zwierza się z życia łóżkowego po ciąży: "MARZY MI SIĘ SPADEK LIBIDO"

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

One wszystkie mają ogromne libido w ciąży i po porodzie...a ja:/ całą ciążę ani razu, na szczęście miałam zakaz od lekarza, myślałam że to może blokada psychiczna, nie moge i nie chce. Ale po porodzie 1,5 roku mogłoby dla mnie nie istnieć. Ile to pracy mojej i męża było żeby rozbudzić coś...czuje się jak wybrakowana, typowa "madka" z memów, a nikt nie zrozumie jak to jest kiedy się kompletnie nie chce, nie czuje nic