Zofia Zborowska chwali się efektami katorżniczych treningów, a internauci oceniają: "Ale CHUDZINA" (FOTO)

Zofia Zborowska ma szerokie grono znajomych w show biznesie. Do niedawna wydawało się, że jedną z najbliższych kumpeli aktorki była Agata Rubik : sąsiadki umawiały się na kawki, obiadki czy wspólne wieczory przy winie. Ostatnio ich stosunki uległy jednak znacznemu ochłodzeniu, co rozżalona Zosia dała wyraźnie do zrozumienia podczas jednej z organizowanych na swoim profilu serii pytań i odpowiedzi.

Zofia Zborowska pracuje nad formą. Pokazała efekty ćwiczeń

Walcząc o sylwetkę marzeń, Zofia podjęła się wyzwania i zorganizowała sobie, jak to sama nazwała, "miesiąc zap***dolu", polegającym na codziennych intensywnych ćwiczeniach pod okiem trenerki (tym razem nie Ann). W efekcie mama małej Nadziei od poniedziałku do piątku stawia się na siłowni o 6:15, gdzie wylewa siódme poty z grupą ćwiczących. Od rozpoczęcia treningów mija właśnie dwa tygodnie, a celebrytka stwierdziła, że to odpowiednia pora, by już pochwalić się z obserwującymi efektami swojej ciężkiej pracy.