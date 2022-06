Żona Aleca Baldwina chwali się pierwszym zdjęciem USG ich SIÓDMEGO dziecka (FOTO)

Magda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 21 36 Odpowiedz

Powiem tak - jestem spełnioną matką 3 dzieci i żałuję, że nie mam wiecej. Mam czas na wszystko bo dzieciaczki już chodzą albo do przedszkola albo do szkoły. Mąż zawozi dzieci a ja przywożę. Pracuję sobie zdalnie na 2/4 etatu zeby nie tracić kontaktu z praca, mam czas zrobic na spokojnie zakupy i ugotować smaczny obiad, jestem wypoczęta i wyspana. Jak zachce mi się jakiegoś wyjścia do spotykam się z koleżankami tylko nie piję alkoholu bo i tak nie lubie. Czyli robię wszystko to co bezdzietne tyle ze bez pośpiechu i bez stresu. Nigdy nie byłam tak opalona przed ciążami a teraz każde lato wyjazdy nad morze lub jeziorko z dziećmi plus spędzanie czasu na placu zabaw z młodszymi. Zero problemów po ciążach ze zdrowiem nie widze zadnej roznicy poza tym, że mam mniej pryszczy niż kiedyś.