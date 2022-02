Żona Andrzeja Sołtysika chwali się efektem OSTRZYKNIĘCIA UST: "Nie ma KACZEGO DZIOBA"

W rubrykach plotkarskich Patrycja przewija się przede wszystkim za sprawą dość odważnych wypowiedzi na temat swojego życia prywatnego, które są o tyle zaskakujące, że do tej pory jej małżonek uchodził za osobę dość skrytą. Na ten przykład internauci mogli już dowiedzieć się, że tajnym sposobem aspirującej celebrytki na utrwalanie więzi małżeńskich jest serwowanie "zupy i d*py" .

Ja jestem zachwycona pięknym naturalnym efektem! Tak, to prawda, że zmiana jest niewielka, ale to jest mój efekt zamierzony . Usta są ładnie podkreślone i bardziej pełne - zaznacza na początek Sołtysik.

Nie ma kaczego dzioba itd. Po tygodniu czułam jeszcze małe grudki, a po dwóch tygodniach zabiegu pani Natalia (…) podczas wizyty kontrolnej ostatnie grudki rozmasowała. Zabieg jest bolesny, ale jest to ból do wytrzymania! I do tego trwa krótko, a efekty są tego warte. Ja mam podane 0,5 ml preparatu.