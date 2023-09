Żona Antka Królikowskiego pozuje w towarzystwie jego byłej dziewczyny dzień po aferze związanej z byłym jego aktualnej partnerki (FOTO)

Wojna na linii Joanna Opozda - Antoni Królikowski trwa w najlepsze. Na przestrzeni kilku dni (prawie już) byli małżonkowie obrzucali się wzajemnie oskarżeniami - oczywiście przez wielotysięczną publicznością w mediach społecznościowych. Punktem wyjścia do kolejnej głośnej batalii był temat niepłacenia (według Asi) alimentów przez Królikowskiego. 35-letnia aktorka stwierdziła m.in., że eks-partner "okrada swoje 18-miesięczne dziecko" .

Na odpowiedź Antka nie trzeba było oczywiście długo czekać. W swoim oświadczeniu podkreślił m.in, że jego była jest "bezczelna" i "manipuluje mediami". Ostatnim, jak na razie, etapem publicznej waśni był zaskakujący news Opozdy. Gwiazda przekazała na Instagramie, że Królikowski przelał rzekomo byłemu partnerowi jego obecnej ukochanej Izabeli 120 tysięcy złotych. Miał to zrobić, aby mężczyzna wycofał się z roli świadka w procesie rozwodowym gwiazdorskiej pary. Zainteresowali nie odnieśli się do tej pory do "newsów" Opozdy.