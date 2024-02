Żona Dawida Narożnego nazwana "SZTUCZNĄ LALĄ". Nie wytrzymała. Pokazała, jak KIEDYŚ wyglądała (FOTO)

ateistka 39 min. temu zgłoś do moderacji 17 6 Odpowiedz

Kobiety co z wami jest nie tak - pomijam facetów bo ci to gdyby ona machnęła palcem to by polecieli po drodze sie spuszczając taka jest prawda. A wy kobiety co? Czy żadna z was nie chce być zadbana? Czy wy się nie malujecie? Czy nie robicie sobie henny u kosmetyczki lub w domu? Czy mając kasę nie zrobiłybyście sobie ząbków? Czy mając kasę nie miałybyście swojego trenera personalnego co by zadbał o waszą sylwetkę? Czy żadna z was nie chciałaby być szczupła, zgrabna i zadbana? No quźwa nie uwierzę, że była by tu któraś na nie. Ja robię wszystko co w mojej mocy i na tyle na ile mnie stać żeby być szczupłą zadbaną i staram się cofać czas u mojej kosmetyczki. I wiecie co? Zazdroszczę takim kobietom bo mnie nie stać na bardzo wiele ale mimo to staram się więc nie hejtujcie jej bo nie macie żadnego powodu. Kobieta jest super zadbana i czy cos w tym złego?