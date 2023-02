Żona i córka Cezarego Pazury są rówieśniczkami. Edyta Pazura zdradza, jakie ma relacje z pasierbicą

Edyta Pazura przed laty przeżyła historię jak z bajki i dziś jest żoną Cezarego Pazury. W 2007 roku w pociągu 19-letnia wówczas studentka wpadła bowiem w oko aktorowi, który niemalże z marszu się w niej zakochał. Po latach Pazura w swojej biografii "Byłbym zapomniał" wspominał, że Edyta od razu wpadła mu w oko, kiedy to "stała sobie spokojnie wyprostowana, wysoka, skromna i zgrabna jak cholera".

Cezary Pazura i Edyta Pazura. Historia znajomości

Mimo że na początku nic nie wskazywało na to, że tych dwoje połączy płomienne uczucie, to aktorowi w końcu udało się umówić z "dziewczyną z pociągu", a w 2008 roku kobieta była już jego narzeczoną. 1 maja 2009 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i niedługo później na świat przyszło ich pierwsze dziecko - Amelia. W 2012 roku urodził się Antoni, a sześć lat później do ich rodziny dołączyła Rita.