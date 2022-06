Żona Jakuba Tolaka URODZIŁA! Serialowy Daniel z "Klanu" został ojcem

Jakub Tolak przed laty pojawił się w rodzimym show biznesie dzięki roli Daniela Rossa w "Klanie" . Choć próbował dalej rozwijać karierę aktorską, a łatka "Daniela z "Klanu"" wyraźnie zaczęła go uwierać, to ostatecznie postanowił porzucić aktorstwo. Niedawno głośno było o tym, że porzucił dotychczasowe życie i zamieszkał w "domu na kółkach", którym teraz zwiedza świat.

Dużo dobrego dzieje się też w życiu prywatnym Jakuba Tolaka , który kilka lat temu związał się z Zofią Samsel . To właśnie z nią teraz podróżuje i czerpie garściami z życia, a w połowie zeszłego roku wyszło na jaw, że są już po ślubie. Dziś małżonkowie nadal realizują swoje plany, jednak to nie koniec dobrych wiadomości.

W grudniu 2021 roku Tolak ogłosił, że on i Zosia niebawem zostaną rodzicami . Wyznali wtedy, że właśnie świętują "półrocznicę" ślubu, a przy celebracji rocznicy "będą już we trójkę". Zakochani wstąpili z tej okazji na kanapę "Dzień dobry TVN", gdzie przyznali, że chcą powitać pociechę na świecie na terenie Polski, a ich "dom na kółkach" będzie musiał przejść upgrade, bo nie zamierzają zrezygnować z dotychczasowego trybu życia.

Już zaczynam funkcjonować na nowo. Wydarzyło to się w podróży i kontynuować podróż zamierzamy . (...) Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i planujemy teoretycznie w Polsce rodzić , czyli planujemy wrócić na ten wyjątkowy moment - wspominali we wspomnianym wywiadzie.

Czas się przywitać. W jej imieniu i z jej imieniem. W miniony weekend wzięliśmy udział w filmie science fiction pt. "Poród". Role pierwszoplanowe. Ciągle zadajemy sobie pytanie - "jak przetrwała ludzkość?!" - wiedząc już, jak odbywa się to, co najważniejsze. Dużo szacunku dla wszystkich, którzy się do tego przyczyniają. No nic, od piątku (10.06.2022 r., od godziny 20:01) jest z nami Tosia, dla obcych Antonina. Cała i zdrowa. Mamy nadzieję, że niebawem również szczerze szczęśliwa, że może poznawać się ze światem bliżej. Na ten moment to my, przepełnieni różnej maści emocjami, poznajemy się z nową rzeczywistością - czytamy.