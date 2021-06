Jakub Tolak, serialowy Daniel z "Klanu", WZIĄŁ ŚLUB! "Mamy nadzieję, że większych zmian w relacji nie zauważymy" (FOTO)

Na początku roku informowaliśmy, co słychać u Jakuba Tolaka, którego znaczna większość Polaków kojarzy za sprawą roli w "Klanie". Choć aktor oprócz wcielania się w postać serialowego Daniela zdążył zagrać w kilku innych produkcjach, kilka lat temu porzucił aktorstwo. 39-latek przez chwilę próbował swoich sił także w muzyce, jednak ostatecznie postanowił, że to również nie to, co chce w życiu robić.