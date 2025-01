Żona Justina Baldoniego PRZERYWA MILCZENIE w obliczu afery reżysera z Blake Lively!

Pod koniec 2024 roku Blake Lively złożyła pozew przeciwko Justinowi Baldoniemu, oskarżając go o molestowanie seksualne i niszczenie jej reputacji. Reżyser odpowiedział kontrpozwem, twierdząc, że aktorka manipuluje mediami. Ostatnio prawnicy 41-latka upublicznili nagranie z planu "It Ends With Us" mające dowodzić temu, że gwiazda "Plotkary" mija się z prawdą. Lively oczywiście stoi przy swoim, twierdząc, że udostępniony materiał jest kolejnym dowodem na to, że podczas nagrań jej "kolega" przekraczał granice.