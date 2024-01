Żona Kanye'ego Westa ŚWIECI GOLIZNĄ na wycieczce w kasynie. Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

Bgbgb 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To jest jakaś bardzo zła i chora relacją. Zniewolenie, czerpanie satysfakcji z upokarzania jej. Ubiór to jedno ale ona Bardzo często nie ma butów (a ze swojej kolekcji sprzedaje za astrononiczna sume) chodzi po chodniku, lokalu, pewnie korzysta z toalety, no jakaś masakra. Każdy zdrowy człowiek nie pozwoliby się tak traktować.