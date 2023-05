Żona Krzysztofa Daukszewicza ZABIERA GŁOS: "Stała się straszna rzecz"

Poniedziałkowe wydanie "Szkła kontaktowego" wywołało w mediach niemałe zamieszanie, a wszystko to za sprawą słów Krzysztofa Daukszewicza. W pewnym momencie programu prowadzący Tomasz Sianecki zaprezentował widzom kompilację seksistowskich i transfobicznych wypowiedzi prawicowych polityków, w tym "żartu" Jarosława Kaczyńskiego z osób transpłciowych. Następnie panowie połączyli się z Piotrem Jaconiem, by ten zapowiedział swój program. Zanim jednak dziennikarz zdążył zabrać głos, Daukszewicz, nawiązując do wcześniejszej dyskusji, zapytał: "A jakiej płci on dzisiaj jest?". Nie da się ukryć, że słowa Daukszewicza był wyjątkowo niefortunne - Piotr Jacoń jest bowiem ojcem transpłciowej córki.