Żona księcia Jana Lubomirskiego otworzyła własny hotel! NAJWYŻSZY w polskich górach

sylwia 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Co tam hotel, to jest przecież Pudel, odniosę się więc do policzków Pani hrabiny. Uważam, że są one ładniejsze niż mięsień Pani Pazury i dodają hrabinie uroku. Wyglądają również na naturalne, w przeciwieństwie do tych Panny (?) Godlewskiej.