Żona Leo Messiego odsłania mięśnie w różowym bikini, a zachwycona Anna Lewandowska słodzi jej PO HISZPAŃSKU (FOTO)

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski dzięki przeprowadzce do Hiszpanii mogli liznąć nieco światowego show biznesu. Transfer "Lewego" do katalońskiego klubu poprawił nieco ich status społeczny, a teraz Ann chętnie opowiada o znajomości z innymi WAGs. Anna zjednała sobie również hiszpańską prasę, która kilka razy rozpisała się o żonie Roberta w samych superlatywach. Lewandowska chętnie też powiększa grono znanych koleżanek. W 2022 roku w rozmowie z Przeglądem Sportowym opowiadała, z którą z żon piłkarzy utrzymuje kontakt.

Anna Lewandowska chwali się znajomościami z WAGs

Lewandowska komentuje zdjęcie Antoneli Roccuzzo

Wygląda na to, że przyjaźń z Antonelą rozwija się w najlepsze, bo jakiś czas temu panie pozowały do wspólnego zdjęcia na pokazie Louis Vuitton. Żona Messiego zareagowała na fotkę, wysyłając ani aż cztery serduszka. Tym razem to Lewandowska doceniła Roccuzzo, bo dołączyła na Instagramie do grona zachwycających się celebrytką fanów.