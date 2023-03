Anna Lewandowska chwali się zdjęciem z żoną Leo Messiego. Antonela Roccuzzo ZAREAGOWAŁA. To już przyjaźń? (FOTO)

Atena 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Mamy w świecie naprawdę fajnych ambasadorów Polski- Lewandowskich. Robert zdolny, skromny, pracowity. Anna z własnymi sportowymi dokonaniami i ambicjami. Piękni, rodzinni, żyją bez skandali. Nic tylko się cieszyć i im kibicować. Ale nie. Co za ludzie w tym kraju. Muszą hejtować i przelewać swoje frustracje i kompleksy. Bez umiaru, bo internet umożliwia pozostawanie anonimowym „głosem ludu”. Nie wiem, czy w jakimś innym kraju żyje tyle ludzi pełnych jadu i nienawiści do bliźnich. Ale przecież w Polsce prawie sami katolicy, co niedziela do kościółka. Oczywiście ja tez moim wpisem się narażę, a jakże. Spodziewam się ataku frustratów, tak więc spoko, zaczynajcie.