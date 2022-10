Anna Lewandowska chwali się, że na pokazie Louis Vuitton poznała żonę Messiego! "To było piękne zakończenie"

Anna Lewandowska po głośnym transferze Roberta do FC Barcelona dba o to, by mówiło się o niej i za granicą. Bizneswomen nie tylko prowadzi kilka firm, jest mamą Laury i Klary, wspiera Lewego na trybunach, ale jeszcze znajduje czas, by pobrylować trochę na salonach. Ann skorzystała ostatnio z zaproszeń i wybrała się na paryski Fashion Week. Ambitna łodzianka miała okazję podziwiać najnowsze kolekcje Balenciagi czy Louis Vuitton.