Przedsiębiorcza Anna Lewandowska rozszerza fit imperium, przedstawiając nowego ambasadora swoich "pudełek", którym został Robert. "Witam w ZESPOLE"

Mia

Wypowiadam się jako wykształcony i praktykujacy niemcoznawca,nie mylić z germanista, którym jestem również, lecz to dwie oddzielne specjalizacje.Po pierwsze: cytat Verweile doch ,du bist do schon - pochodzi z Fausta,którego ta osoba zapewne nie czytała tylko usłyszała w DE,oznacza Chwilo trwaj!, Ma zupełnie inny wydzwiek niż w/w osoba sugeruje jest to szczyt literatury niemieckojęzycznej.....ubolewam,iż widzę takie zdanie w kontekście robienia pieniędzy i lansu przez duże L przy reklamie rzekomo zdrowego jedzenia..."Misjo trwaj"????????- Jaka misjo? Misje to mieli prekursorzy niemieckiego romantyzmu,którym zalali Europę i mieli również trochę inne ideały niż gwiazdy internetu. Dziś widzę to zdanie w artykule o pannie żonie piłkarza,która zachęca do jedzenia jej potraw sygnowanych jej i jego nazwiskiem?! Ludzie obudźcie się!