Anna Lewandowska uśmiecha się z okładki biznesowego dodatku "Twojego Stylu": "Inwestuję w to, co rozumiem i kocham"

Justyna 31 min. temu 84 28

Jestem wierząca i kocham pieniążki. Jedno z drugim nijak się nie łączy. No chyba, że jesteś religijno-kościelna to tak. Bo tam też kochają pieniążki w imię boga i to wtedy ja rozumiem twoją hipokryzje. Z prawdziwą wiarą to nie ma nic wspólnego. Jedyne jak się możesz nazwać to, że jesteś pazerna i korzystasz z chwili sławy męża, którego zresztą zamiary zarobku też są wątpliwe.