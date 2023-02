Żona Macieja Stuhra jest już po operacji: "Nawet spacery wywołują ból" (FOTO)

Katarzyna Błażejewska-Stuhr od 2015 roku jest żoną Macieja Stuhra. Mimo że para dość rzadko wypowiada się o łączącej ich relacji, to kobieta pozostaje aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się z użytkownikami rozmaitymi poradami na temat zdrowego żywienia. Porady żywieniowe przeplata z postami dotyczącymi życia prywatnego, wspominając co jakiś czas o swoich problemach zdrowotnych. Kilka miesięcy temu ukochana Stuhra zdradziła, że nie czuje się najlepiej, a lekarze tak naprawdę nie wiedzą, co jej dolega - mimo wykonanych badań.

Żona Macieja Stuhra opowiada o problemach zdrowotnych

W listopadzie 2022 roku informowała z kolei, że już niebawem poddaje się zabiegowi i ma nadzieję, że to właśnie on zakończy jej cierpienie.

Katarzyna nie wyjawiła, co prawda, o jaki zabieg chodzi, ale od tego momentu temat jej problemów zdrowotnych ucichł. Dopiero kilka dni temu zdradziła, że jest po operacji obojczyka. Podkreśliła, że teraz w codziennych czynnościach pomaga jej mąż, a ona sama stara się wrócić do formy. Problematyczne okazało się także wykonanie selfie.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr miała operację

No i co tu robić? Ferie jak nigdy zaplanowane pół roku wcześniej... Chce się płakać, ale biorę z nich, ile mogę. Nawet spacery wywołują ból, więc szanuję moje ciało (chociaż jestem na nie wściekła) i uprawiam delikatne marsze przy zachodzącym słoneczku. A poza tym czytam, pracuję i myślę o tych wszystkich, mimo wszystko, pozytywach, których jest wiele! I próbuję oswoić się z myślą, że w mojej ulubionej sprawczości są ograniczenia. Mogę zorganizować podpisy pod listem dotyczącym sytuacji na granicy polsko - białoruską, ale nie mogę zmusić mojego ciała do sprawności. To nowe doświadczenie dla mnie, ale może to też lekcja do odrobienia… - opowiadała.