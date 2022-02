Żona Marcina Prokopa szczerze o zmaganiach z nerwicą: "Moje leczenie trwało TRZY LATA"

Ani sam oddech by nie podołał, ani sama farmakologia by nie podołała. Dla mnie to była mieszanka tych dwóch rzeczy. Kiedy moja nerwica się rozkręciła, to tak się rozhuśtała, że bez interwencji farmakologicznej trudno byłoby ją opanować technikami relaksacyjnymi. Ludzie, którzy mają nerwicę albo ataki paniki często do mnie piszą, że boją się leków i co mają robić. Odpowiadam, że nie jestem psychologiem, ale znajdź psychologa. Nie wiem, skąd bierze się strach przed farmakologią, przed tym, żeby pójść po pomoc. Czasami musimy interwencję farmakologiczną włączyć. Nie ma w tym nic wstydliwego - powiedziała Maria Prażuch-Prokop.