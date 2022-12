"Żona Miami" Aneta Glam pozdrawia internautów: "Gdybym się przejmowała waszymi opiniami, nadał byłabym w Brzegu i KLEPAŁA BIEDĘ"

Iza 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Na pewno nie marzę o życiu jakie ona prowadzi, mimo że jej zdaniem tak jest. Ale podoba mi się to, że nie przejmuje się tym co mówią inni i dąży do celu. Mnie bardzo hamuje"co ludzie powiedzą", małe miasto i wszyscy wszystko wiedzą. 20 lat temu pewna pani z mojej pipidowki, pokazała ci...ę w jakimś magazynie dla panów i do dziś wszyscy jak o niej mówią, to tylko w ten sposób " o idzie ta co piz..ę wywaliła", a kobieta skończyła prawo, udziela się społecznie, ale już do końca życia w naszej mieścinie będzie kojarzona ze zdjęciami pornograf. Nie mam pojęcia dlaczego tu wróciła. Nie wierzę, że nie ma świadomości, że jest postrzegana przez połowę naszej małej społeczności jako k...a. Sama przyznaję, że kiedy ją widzę tylko w ten sposób o niej myślę, może nie jako o k..wie, ale z pewną pobłażliwością i lekceważeniem.