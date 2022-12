Justyna Gradek imprezuje w Miami z Anetą Glam. Wkręciły się na ekskluzywny event (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna to Tulum było miejscem, do którego celebryci co rusz urządzali sobie pielgrzymki. Można jednak odnieść wrażenie, że meksykańska miejscowość została ostatnio zdetronizowana przez słoneczne Miami. Tylko w ostatnim czasie zjechali się tam Joanna Krupa, ojczym Andziaks z młodszą o 40 lat ukochaną czy Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka, którzy postanowili nawet scementować tam swój trwający od lipca zeszłego roku związek.