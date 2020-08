Żona Roberta Janowskiego MIAŻDŻY Marcelinę Zawadzką: "K*REWSKO DROGIE TO WASZE MILCZENIE!"

Pani wydała spore oświadczenie, że się wstydzi, chociaż żadnych skarbowych przekrętów nie było. No i brawo! Koniec kropka! Dla mnie wystarczy i ja pani wierzę, chociaż nie powinna panienka w ogóle się nami przejmować . Jedyne co mnie zasmuca, co mnie dziwi i czego pojąć nie mogę, to fakt, iż wstydzisz się Pani, że nie okradłaś Państwa, które nie jest free od rabunku, a nie zawstydza Cię to, iż pracujesz dla TeFał , co się dumnie zwą Wolnymi i Niezależnymi, nie mając nic wspólnego ani z jednym, ani, tym bardziej, z drugim - grzmiała Janowska w instagramowym wpisie.

Marcelina Zawadzka: "Dla mnie najgorszą rzeczą jest samotność. Bywa, że tak się czuję"

To Pani nie kłopocze? Te 2 miliardy...Pani Marcelino? Jest tyle chorób, tyle nieszczęść... Co chwila zbiórka na lek, protezę, przeszczep... I to wszystko my, naród, na naszych barkach i z naszych kieszeni, a wie pani dlaczego? "Fuck you" Lichockiej... Pamięta Pani? Sr*ł pies onkologię, w PISdu poszła refundacja, o kant d*py, w ogóle, to całe, zdrowie! Pytam - czy to Pani pamięta?! Zmarła, niedawno, kobieta... Samobójstwo... Prawdopodobnie depresja... Nie było kasy na pomoc, psychiatria w Polsce leży, ale nawet się pani z kolegami, nie zająkniecie o tym na waszym śniadaniu - wyznała.