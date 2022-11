Żona szejka z Dubaju ujawnia sekrety życia w POLIGAMICZNYM MAŁŻEŃSTWIE: "Twoje serce zostanie ZŁAMANE! Dwie noce mąż spędzi z tobą, dwie z INNĄ KOBIETĄ"

Vvvv 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Heh a nasi mężczyźni to co robią kochanice na boku czasem i kilka lat nawet, mają gdzieś żony w ciąży, małe dzieci zdradzają na prawo i lewo patriarchat pełną gębą, wyborcy konfederacji którzy uważają że kobieta to góra do 40 później facet może zdradzić zostawić bo to już ten wiek że kobieta nie potrzebna, niestety widzą tylko fizyczność umysłowa ciasnota. Kobieta ma być młoda, zgrabna, zawsze ma mieć ochotę to jaką jest osobą ich nie obchodzi. Miłości nie uświadczysz, faceci nie są do niej stworzeni więc może spójrzmy wpierw na swoje podwórko jak u nas kobiety są traktowane.