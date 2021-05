Żony Hollywood radzą, jak znaleźć bogatego męża: "Trzeba być w dobrych miejscach. Don't be desperate!"

Mimi 24 min. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Nie widzę nic złego w tym, że kobiety wolą facetów, którzy są męscy i potrafią troszczyć się o bliskich i zapewnić im dobry poziom życia. Prawdziwy mężczyzna opiekuję się partnerką a ona go wspiera, dając mu wyjątkowe kobiece ciepło. Faceci zniewieściali, bez ambicji chcą dokładnie tego samego co Faceci Alfa tylko...nie chcą nic dawać od siebie, są skąpi i dziecinni. Facet bez kasy też chce żeby kobieta go wspierała, i żeby to on był głową rodziny, był obsługiwany "bo to kobiece" itp. Facet bez kasy tak samo ocenia wygląd i jest wybredny. Różnica polega na tym, że z biednym to ona ma dodatkowo zarobić na dom. Sorki, ale wolę zaradnych! Dla dla mnie związek z słabo zarabiającym facetem nie ma najmniejszego sensu. Po co mi facet, z którym będę mieć gorzej niż mam obecnie a on będzie mi kaprysił i wymagał? Po co mam rezygnować z komfortu i wolności, skoro będę mieć przez to trudniej. Związki "tylko z miłości" kończą się rozwodem przy pierwszym problemie, bo okazuje się, że pieniądze jednak ułatwiają życie. I że facet bez ambicji na codzień też jest leniwy. Czyli Chcesz mieć to co samiec alfa? To nim bądź. Nie umiesz zarabiać - w takim razie zajmij się obowiązkami domowymi i zejdź z oczekiwań jak piękna i zadbana ma być partnerka 😊