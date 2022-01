"Żony Miami". Sylwia Graff pieje z zachwytu nad 45-KARATOWYM prezentem od ukochanego: "On pracuje, żebym JA miała dobre życie"

Nie powiem, że się nie spodziewałam, ale prezent dosyć duży i significant. (...) Mój obecny partner mnie rozpieszcza bardzo. Nie mogę narzekać. On się cieszy. On na to pracuje, żebym ja miała dobre życie, żeby jego bliscy mieli dobre życie. Bo inaczej, to po co pracować. Tak on mi mówi - orzekła pewna siebie Sylwia, podczas gdy przyjaciółka pomagała z mocowaniem nowej błyskotki na jej dekolcie.