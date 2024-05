Zoraya ter Beek nie żyje. Zdrowa fizycznie 29-latka poddała się eutanazji

help 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Sama cierpię psychicznie :'( Choruje na depresje Mam juz 33 lata, kiepska pracę bez perspektyw i za marne pieniądze, zero przyjaciół, zero szans na własne mieszkanie czy dom tak samo na samochód i na założenie rodziny. Nie jeżdżę na wakacje, nie korzystam z życia, bo po prostu nie mam za co. Czuję, że przegrałam życie... :'( Nie wiem co mam robić (ale na pewno nie chcę że sobą skończyć)... Z drugiej jednak strony nie chcę też tak się męczyć. Jakieś rady?