Została okrzyknięta najbardziej "naburmuszoną" uczestniczką igrzysk olimpijskich. Jak dziś wygląda McKayla Maroney?

McKayla Maroney , amerykańska gimnastyczka, zyskała światową sławę podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Zdobyła wtedy dwa medale: złoty oraz srebrny. To właśnie po zdobyciu tego drugiego "strzeliła focha" , a jej mina uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportowców i bohaterką memów.

Nie był to jednak jedyny skandal z udziałem sportsmenki w jej karierze. Jak wyznała po igrzyskach, odkąd skończyła 13 lat , była molestowana przez lekarza kadry narodowej - Larry'ego Nassara.

Byłam molestowana przez doktora Larry'ego Nassara, lekarza kadry narodowej. Przyszedł do mnie podczas igrzysk olimpijskich w Londynie. Podczas lotu do Tokio podał mi pigułkę nasenną. Gdy obudziłam się w jego pokoju myślałam, że umrę. Miałam tylko 15 lat. To była najgorsza noc w moim życiu - mówiła.