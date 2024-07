Pływaczka wyrzucona z igrzysk. W tle zarzuty o molestowanie. "Ujawnię wszystko"

GajowyMarycha 35 min. temu zgłoś do moderacji 62 14 Odpowiedz

Hahahha! Jak ją wywalili to nagle zaczyna się oskarżanie o molestowanie, to już jest normalna taktyka! Jak ją wywalili, to nagle leci do prawnika, jak ja molestowali to o prawniku nie pomyślała!? Serio? To zwykły szantaż jest! I nie żebym popierał molestwowanie, tu chodzi o kolejność działania i postępowiania! Brzydzę się takimi ludżmi! Poza tym skończcie z tymi wszelkimi imprezami, igrzyskami, mistrzostwami, bo tam juz nic ze sportem nie jest związane, to tylko polityka i oszustwa wszelkiej maści. Promowanie zła pod każdą postacią. Ja bojkotuję te igrzyska!