Widzowie TVP domagają się powrotu Babiarza. Masowo apelują do władz stacji: "UWOLNIĆ PRZEMKA"

Kasia 5 min. temu

Dranie uwolnić Przemka. Kurcze co sie dzieje? Lewaczki pod sejmem bluzgały na całego i to jest ok, a Przemek powiedział prawde to go odsunęli. Uwolnić go, za naszą kase macie te posady. Jestescie gorsi od waszych poprzedników.