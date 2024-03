Zusje chwali się nowymi zębami, a fani krytykują: "Efekt za WIELKIEJ PROTEZY" (WIDEO)

W show biznesie nastała nowa moda i kolejne gwiazdy chwalą się zdjęciami z nowymi zębami. Do tego grona dołączyła Zusje , która jest patocelebrytką znaną z gal freak fightowych. Na TikToku pochwaliła się odmienionym uśmiechem, jednak internauci nie byli łaskawi. Sami zobaczcie, jak wygląda.

Zusje zafundowała sobie nowe zęby

Podekscytowana celebrytka zdradziła na TikToku, że zafundowała sobie całkowicie odmieniony uśmiech. Po serii piłowania i naświetlania uzębienia na nagraniu ukazała się perfekcyjna linia śnieżnobiałych zębów. Niestety, nie wszystkim przypadły one do gustu.

O matko. Nie pasuje Ci to; Naturalne były ładniejsze. Po co kobiety to robią, oszpecają się; Nie ogarniam tego... Wolę swoje krzywe niż efekt za wielkiej protezy, ale jak kto lubi... - czytamy