Zusje wystąpiła w ROSYJSKIEJ telewizji. Dała popis wokalnych umiejętności

Zusje przeprowadziła się do Rosji

W zeszłym roku była gwiazda Fame MMA przestała pojawiać się rodzimych mediach. Jak się okazało, przez to, że wyprowadziła się z Polski. Z dnia na dzień na jej instagramowym profilu zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania z Rosji. 29-latka, której jedna babcia pochodziła z Ukrainy, a druga była pół-Chinką i pół-Rosjanką, przeniosła się do Moskwy.

Zusje wystąpiła w rosyjskiej telewizji

W jej social mediach od paru miesięcy pojawiają się zdjęcia i nagrania nawiązujące do rosyjskiej kultury. 29-latka pozuje bowiem głównie z cerkwią w tle i przyodziana w futro i z chustą na głowie. Wszystko wskazuje na to, że podbija też tamtejszą telewizję. W lipcu Kamila gościła w programie "Comedy Club". Choć pochwaliła się wówczas fotografiami i wideo z planu, internauci zainteresowali się tematem dopiero ostatnio. Parę dni temu na TikToku pojawił się film z fragmentem jej występu. Słyszymy na nim, jak Zusje płynnie komunikuje się po rosyjsku oraz śpiewa w tym języku na żywo. Pod postem zaroiło się od komentarzy. Głównie od Rosjan pytających, kim jest kobieta na nagraniu. Głos zabrało także kilku Polaków. Podczas gdy jedni wyrażali tęsknotę za celebrytką, inni nie kryli zdziwienia jej karierą w Rosji.

Co ty tam robisz?; Już nie brzmi tak dobrze...; Klasa; Kocham; Nasza Polka; Co ona tam robi? I co to za dziwny pomysł podbijania rynku rosyjskiego?; Zusje, wróć do nas - czytamy.