Zuza Jabłońska zajęła drugie miejsce w "The Voice Kids" w 2018 roku. Jak teraz wygląda?

Program " The Voice Kids " zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej zaledwie pięć lat temu, ale już udało mu się zapoczątkować wiele obiecujących karier muzycznych. Dzięki udziałowi w tym talent show, Polska dowiedziała się o takich talentach jak Roksana Węgiel i Viki Gabor , które później odniosły sukces na Eurowizji Junior. Sara James , finalistka amerykańskiego "Mam Talent", również miała okazję zaprezentować swój talent przed jurorami. Chociaż te wokalistki cieszą się obecnie największą popularnością spośród uczestników programu, nie są jedynymi, którym udział w show otworzył drzwi do realizacji marzeń.

Zuza Jabłońska zdobyła drugie miejsce w "The Voice Kids" i nadal jest aktywna w branży muzycznej

Zuza Jabłońska jest jedną z uczestniczek "The Voice Kids", które nadal są aktywne w branży muzycznej. Utalentowana wokalistka wzięła udział w pierwszej polskiej edycji programu, a podczas kolejnych występów na scenie TVP była przygotowywana przez Tomsona i Barona. Zuza dotarła do finału show, ale ostatecznie przegrała z Roxie Węgiel i zajęła drugie miejsce . Jednak talent show było tylko początkiem jej muzycznej kariery.

Obecnie Zuza Jabłońska ma na swoim koncie kilkanaście singli i współpracowała z takimi artystami jak Czesław Mozil, Jan Rapowanie czy Kuba Karaś. Po udziale w "The Voice", wokalistka nagrała świąteczny singiel z innymi uczestnikami programu, Roksaną Węgiel i grupą 4Dreamers. W 2020 roku wydała swój debiutancki album "Psycho". W 2019 roku Jabłońska wystąpiła na Top of the Top Sopot Festival podczas specjalnego koncertu poświęconego młodym artystom, Young Choice Awards. Zuza była dwukrotnie nominowana do Fryderyków - w 2019 za teledysk roku oraz w 2021 w kategorii "album roku pop". Niestety, do tej pory nie udało jej się zdobyć tej prestiżowej statuetki.