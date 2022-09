Zuzanna Kołodziejczyk z "Top Model" WYSZŁA ZA MĄŻ! "Podobno prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo" (FOTO)

Zuzanna Kołodziejczyk pojawiła się w rodzimym show biznesie za sprawą udziału w programie "Top Model". Ostatecznie to ona stanęła na podium trzeciej edycji show, co miało miejsce już dziewięć lat temu. Od tego czasu próbowała swoich sił w modelingu i sporadycznie gości w mediach, choć, w przeciwieństwie do wielu koleżanek z programu, nigdy nie aspirowała do miana salonowej lwicy.