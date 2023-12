Związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek przechodzi KRYZYS? Nietypowe zachowanie ukochanej skoczka

Kryzys w związku Piotra Żyły? Zachowanie Marceliny Ziętek zastanawia

Stało się już pewnego rodzaju tradycją, że co roku wystrojona w narodowe barwy Polski Marcelina zasiada czy to przed telewizorem, czy na trybunach, kibicując swego ukochanego w zmaganiach o Puchar Świata w skokach narciarskich. Celebrację relacjonowała oczywiście w mediach społecznościowych. Okazja do wrzucenia nowych postów nadarzyła się choćby w tę sobotę, kiedy Żyła startował w konkursie Engelbergu. Tymczasem u Ziętek totalna cisza. No może nie do końca. Marcelina dała bowiem znać, że nie przebywa nawet w tym samym kraju, co jej ukochany.