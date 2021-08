Andrzej Piaseczny stracił pracę w TVP przez Jarosława Kaczyńskiego? "Powiedział, żeby mnie zdjęli ze wszystkich anten"

Nmp 8 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Nie mam nic do Piaska, ale nie podoba mi się to co teraz czyni ! Przez wiele lat swojej kariery ukrywał swoją orientację zapewne ze względu na karierę, większą liczbę fanów w tym kobiet, koncerty, projekty, marketing KASA! Jak wyciekło nagranie z urodzin i wszyscy zobaczyli prawdziwą twarz i poglądy Pana Piaska to teraz nie mając już manewru wycofania czy usprawiedliwienia przyznał się, że jest gejem i on cacy wszyscy źli, niedobrzy ! Jarosław zadzwonił i go wykluczył ze wszystkich programów ! Panie Piasek przestań Pan głupoty pisać nie miał Pan odwagi się przyznać jak Piróg napisał książkę i opisał waszą relację nie było odwagi ? Bo liczyła się kasa ! Rządziła ukochana Platforma Obywatelska i co ? Nie rządził PIS Trochę honoru !