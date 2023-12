Zwolniona przed laty z TVP Joanna Racewicz o zmianach na Woronicza: "Nie, to nie jest "rzeź niewiniątek". To wycinanie bolesnego wrzodu" (FOTO)

aaa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Głosowali na Europę, a mają Gruzję i Bantustan. Ta pani podobnie jak Orłoś i Kraśko, Monika Richardson, Młynarska nie poradzili sobie poza TVP, nie odnaleźli się na rynku, poza resortowym TVP na usługach rządów PO sprzed 2015 roku. Jedyny, wątpliwy plus, to odkrycie kart, kim są ludzie mieniący się elitą, jak odnoszą się ludzi, demokracji, jacy są małostkowi, zawistni, wulgarni, interesowni, jaki stosunek mają do ojczyzny. Patrz wpis Orłosia z wczorajszego zdjęcia pod TVP.