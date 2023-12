Zwycięzca "Top Model" Dominik Szymański i Amelia Wnęk SĄ PARĄ! Opublikowali całuśne nagranie (WIDEO)

Zwycięzca 12 edycji "Top Model" Dominik Szymański i jego była rywalka Amelia Wnęk są parą!

Pogłoski o romansie Dominika i Amelii krążyły jeszcze podczas finału, kiedy to wyznał, że jego serce jest zajęte. Nie chciał on wtedy komentować relacji, jakie łączyły go z Amelią. Co ciekawe, jakiś czas temu na TikToku modela pojawił się filmik, w którym spekulował na temat prawdziwej miłości, podpisując publikację literką "A".