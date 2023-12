"Zwyczajna" Jennifer Lawrence spaceruje Z SYNKIEM po Nowym Jorku. Poznalibyście ją na ulicy? (ZDJĘCIA)

Czytelnik:) 21 min. temu zgłoś do moderacji 45 11 Odpowiedz

Nie, nie poznałbym, bo nie wiem kto to. Ale zakładam, że pewnie jakaś kolejna aktorka (zawsze tak strzelam, gdy kogoś nie znam i o dziwo zawsze trafiam). Amerykanie nie wiedzą kim jest Żmuda-Trzebiatowska czy Wieniawa, więc nie czuję się zobowiązany, żeby znać osobistości z tamtejszych rynków. A ignorancja Amerykanów, którzy co roku robią zestawienia "najlepszych filmów roku" czy "najlepszych albumów roku" i jakimś dziwnym trafem całe zestawienia zawierają rzeczy wyłącznie z anglojęzycznego podwórka, zwyczajnie wystawia na śmieszność. Może gdyby się uczyli obcych języków i sprawdzali co się dzieje poza ich własną bańką, to dostrzegliby, że świat składa się ze 195 krajów i dziesiątków różnych języków i kultur.