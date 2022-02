Jennifer Lawrence URODZIŁA!

Jennifer Lawrence to zdecydowanie jedna z tych aktorek, które bronią swojej prywatności przed mediami. Aktorka stroni od mediów społecznościowych i stara się nie gościć na łamach kolorowej prasy w kontekście sytuacji osobistej. Jak to zwykle bywa, jej życie poza planem budzi jednak spore zainteresowanie, przez co nie zawsze udaje jej się zachować wszystko w tajemnicy.