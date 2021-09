Jennifer Lawrence jest W CIĄŻY!

Kdbfjfn 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Medialnie jest skończona dlatego odeszła w cień że niby to jej decyzja. Ja jak ja widzę to odrazu przypominają mi się jej wyuzdane zdjęcia i Pan Weinstein. Ale przynajmniej jej się to poniżenie na coś przydało. Naszej werce już nie