Zwykły dzień Sary Boruc: przejażdżka mercedesem za milion złotych, datek dla potrzebującego i przechadzka z asystentem (ZDJĘCIA)

Po zakończeniu sportowej kariery Artura Boruca w Legii Warszawa rodzina piłkarza miała się przenieść do słonecznego Los Angeles. Wizja przeprowadzki oddaliła się jednak, gdy Borucowie spędzili za zachodnim wybrzeżu Stanów kilka tygodni. Po powrocie do Polski Sara oznajmiła, że jej chęć do zamieszkania w mieście aniołów nieco osłabła.