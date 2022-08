Zmęczony Artur Boruc relacjonuje o świcie spotkanie towarzyskie: "Witam serdecznie. Nie wiem, po ch*j ja to kręcę... Ale kręcę"

Dzień dobry, jest 6? 5? Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, po ch*j ja to kręcę... Ale kręcę - zaczął niezdecydowany co do zasadności swojego nagrania, po chwili jednak kontynuując:

Ze Stegny, tak. Chyba będziemy wchodzić do Stegny. Do morza chyba wejdziemy. Zimne, ale ja wejdę - przekonuje ukochany Sary.

Staram się... No, nie wiem właśnie, co powiedzieć. No, to chyba wystarczy już, tak? - mówi dalej, na koniec znów wracając do położonej w województwie pomorskim wsi: