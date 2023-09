Życie prywatne Novaka Djokovicia. Jego rodzina przeszła trudne chwile, ale zawsze może liczyć na wsparcie "swojej Miss Universe" (ZDJĘCIA)

tenisfan 34 min. temu zgłoś do moderacji 40 6 Odpowiedz

Mam z nim ten sam problem co z Lewandowskim. Wybitny przedstawiciel swojej dyscypliny, bezdyskusyjnie ogromne osiągnięcia sportowe, ale pod kątem życia prywatnego to żaden z niego moralny autorytet. Lewandowski jest tak płaski, skoncentrowany na wywieraniu odpowiedniego wrażenia na innych, a przy tym pozbawiony jakiejkolwiek inteligencji że słuchając jego wypowiedzi mam wrażenie że to ktoś kto emocjonalnie zatrzymał się na etapie piętnastego roku życia - a przynajmniej wydaje się mieć takie podejście do życia i priorytety. Z kolei Djokovicowi nie można odmówić jakiejś tam kreatywności i bystrości, ale najgorsze cechy jego charakteru wychodzą w stresowych sytuacjach na korcie. W chwilach wygranej to mistrz jak się patrzy, pełen szacunku do przeciwnika itp., ale gdy cokolwiek nie idzie po jego myśli, wychodzi z niego tyran, chłop wyładowuje agresję na kibicach, na dzieciach do podawania piłek, własnym teamie czy sędziach, pozwala sobie na mega lekceważące zachowania wobec oponentów (powtarzam - wtedy gdy przegrywa). PRawdziwy mistrz to taki co umie zachować spokój i pokorę także wtedy, gdy musi się mierzyć z porażką, a takiemu Djokovicowi to bałbym się zajść za skórę w życiu prywatnym. Wygląda jak ktoś kto terroryzuje całe swoje środowisko, wymagając żeby wszystko było dostosowane do jego oczekiwań. Słaby wzór do naśladowania.