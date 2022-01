Novak Djoković jednak NIE ZAGRA w Australian Open! Tenisista zostanie DEPORTOWANY

Minister imigracji Alex Hawke argumentował, że obecność Serba w Australii może przyczynić się do szerzenia ideologii antyszczepionkowej. Djoković nie tylko publicznie wygłosił sprzeciw wobec szczepień, ale też po otrzymaniu pozytywnego testu na COVID spotkał się z francuskim dziennikarzem, ignorując podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę pozycję pana Djokovica jako wzoru do naśladowania w sportowej i szerszej społeczności, jego obecność w Australii może sprzyjać podobnemu lekceważeniu wymogów ostrożności po otrzymaniu pozytywnego testu na COVID-19. Może to zagrozić zdrowiu publicznemu, zachęcając innych do ignorowania wskazówek dotyczących zdrowia - tłumaczył minister Hawke.