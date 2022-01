Żona wspiera Novaka Djokovica: "JEDYNYM PRAWEM, które wszyscy powinniśmy bezgranicznie przestrzegać, są miłość i szacunek" (FOTO)

gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 74 24 Odpowiedz

Od zawsze wiadomo, że zasady obowiązują biednych - bogaci ludzie z koneksjami robią co chcą. Teraz Djokovic robi ostentacyjnie to samo - myśli że skoro jest tak ważną postacią to reguły go nie obowiązują. A gawiedź mu przyklaskuje i pokazuje jako bohatera, żonka płodzi jakieś filozofie dla ubogich i puszcza je w obieg. A może to jednak dramat, nie komedia?