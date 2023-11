Życie prywatne Roberta Kubicy owiane jest tajemnicą. Rozstał się z narzeczoną, dziś planuje przyszłość z inną: "Lubię dzieci, ale swoich nie mam"

Kmn 1 godz. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

-Nie ma dyfuzora, wszyscy mają dyfuzor tylko nasz nie ma. Uciekaj z tego grajdołu Mariusz i zapamiętaj jedno zdanie jakie ma dla ciebie twój pochylony nad grobem ojciec. - Jakie zdanie? - I want to send this money to my parents.