Życie zweryfikowało świąteczne plany Pauliny Smaszcz: "Nie ma choinki, nie ma zdjęć..."

Żenada roku 1 godz. temu zgłoś do moderacji 547 14 Odpowiedz

Kiedy żenada roku????? Dla mnie taka kolejność 1. Rzezniczak i jego panna, za całokształt, szycie ślubnej sukni kiedy mały umierał, wyzywanie byłej od pro sty tu tek i klamanie że to włamanie na konto, "naturalne" usta, wnioskowanie o obniżenie alimentów po wakacjach na Bahamach etc. 2. Królikowski, za zdradzanie żony w zagrożonej ciąży, akcje z izka, m.in. groźby, screeny że niby płaci alimenty jednoznacznie świadczące o tym że nie płaci itd. 3. Byle i obecne kurzopki: Katarzyna jerozolimska, hakiel i jego nowa kobieta bez twarzy, petarda i Maciej. Jakieś wyróżnienie powinien dostać Sebastian Seba za przygodę z Rafalala. W każdym innym roku by stanął na podium, ale w tym niestety konkurencja była za duża...