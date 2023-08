Zygmunt Chajzer ostro skomentował odejście Filipa Chajzera z pracy: "COŚ KIEPSKO Z TVN"

Gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

I dobrze, że się go pozbyli. Gdyby nie nazwisko i znany tatuś to człowiek by nie zaistniał, to klaun, który ukrywa chamstwo i brak kompetencji pod płaszczykiem dobrego serca. Zawsze, gdy się ujawniała prawdziwa natura to szybciutko organizował jakieś akcje charytatywne i tuszował wpadki, a tych nie brakuje.