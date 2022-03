Zygmunt Miłoszewski o Antku Królikowskim: "Jak ZAPRASZASZ LUDZI DO SWOJEGO ŻYCIA, to potem nie możesz ich wyprosić na momenty trudne"

Polać mu 36 min. temu zgłoś do moderacji 185 5 Odpowiedz

Bardzo mądrze to ujął. Antoś myśli, że ludzie są tylko po to żeby klepać go po pleckach a jeśli zrobi coś głupiego to wara. Sorry, nikt go nie przemuszałdo do wystawiania swojego życia do wglądu przez przypadkowych, obcych mu ludzi, więc niech teraz nie ma pretensji, że właśnie ci sami ludzie komentują jego życie i jego poczynania. Zachowuje się jak rozkapryszone dziecko. Czas dorosnąć Antosiu!